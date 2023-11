Palestino pede intervenção da Aleac para repatriação da família na Faixa de Gaza

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Assembleia Legislativa do Acre recebeu nesta quarta-feira (29) várias personalidades para ouvir demandas e assistir exposições sobre diferentes temas. O palestino Montaserbelah Al Shawwa, que está há oito anos no Acre, e agradeceu nesta quarta-feira (29) pelos pedidos já feitos pela Aleac em defesa dos direitos humanos da população palestina e pediu para que sejam incluídos na lista de repatriados mais quatro de seus familiares que estão na Faixa de Gaza sofrendo as brutalidades da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Al Shawwa já perdeu 45 familiares desde que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hammas, que domina a Palestina, iniciou uma guerra, desde o último 7 de outubro.

Em outro tema, o promotor Alequine Lopes subiu na tribuna e expôs sobre projeto de aproveitamento de vazios urbanos no Acre, ação que pode garantir renda e desenvolvimento social com a implantação de hortas se houver recursos financeiros e as emendas podem ajudar. Segundo ele, há grandes áreas urbanas que têm causado muito transtornos devido a ficarem vazias e cheias de mato. “O dono do terreno decidirá a cessão”, disse o promotor. Cerca de 1.000 hectares são queimados ao ano na cidade de Rio Branco. Nas primeiras ações, um programa anterior obteve mais de R$ 19 mil em renda com a produção de verduras.

Na mesma sessão, o presidente do Saneacre, José Bestene, discorreu sobre a crise hídrica no Estado, cujas soluções demandam volumes altos de recursos. Por isso, o sistema demanda apoio do dinheiro das emendas parlamentares para os municípios. Em apresentação, a engenheira do Saneacre mostrou que as receitas são bem menores que as despesas.

O secretário de Indústria e Comércio falou sobre emendas que podem se destinadas à Zona de Processamento de Exportação do Acre (ZPE). São necessários R$1,550 milhão para melhorar o parque da ZPE em Senador Guiomard.