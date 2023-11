Paciente que passou por transplante no dia do próprio aniversário se recupera na UTI da Fundhacre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Antônio Araújo da Silva, 50, morador de Pauini, no estado do Amazonas, é o último paciente a ser submetido a um transplante de fígado na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre).

O caso de Antônio chama atenção, já que o mesmo havia sido transplantado no ano de 2016 por conta de uma cirrose hepática. Apesar do procedimento, houve uma evolução do seu quadro de saúde para trombose tardia de artéria hepática, uma complicação incomum, que provoca indicação para um retransplante.

O novo transplante aconteceu no último domingo, 26. O destino reservou que Antônio fizesse o procedimento no mesmo dia em que completava 50 anos de vida.

O órgão doado veio de Porto Velho, Rondônia, e uma equipe do setor de transplantes da Fundação Hospitalar foi até a capital rondoniense buscar o fígado para que fosse possível a cirurgia.

Em razão da complexidade do caso, já que este é o segundo transplante de Antônio, o paciente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde se recupera.

Só este ano, já foram realizados 17 transplantes de fígado na Fundhacre. Ao todo, desde que o programa foi implantado no Acre, em 2014, já são 79 procedimentos.