Mais de 1.500 Carteiras de Identidade estão acumuladas em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Mais de 1.500 Carteiras de Identidade estão acumuladas na OCA de Cruzeiro do Sul à espera das pessoas que deram entrada nos documentos e não foram buscar as cédulas do Registro Geral. As mais antigas são de 2021. “Pedimos que as pessoas busquem na Oca, seus documentos que estão acumulados”, solicita o coordenador do Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul, Jonas Oliveira.

Em Cruzeiro do Sul já são expedidas as novas Carteiras de Identidade Nacionais. A primeira via do documento é gratuita. A partir da segunda, a expedição custa R$ 101,84 em papel-moeda. Se o documento for expedido em policarbonato, o valor sobe para R$ 186.

Na Nova Carteira, para pessoas de 0 a 11 anos, a validade é de 5 anos. De 12 a 59 anos, a validade é de 10 anos e acima dessa faixa etária, não há prazo determinado.

Anúncios

Os documentos são feitos na Oca, onde são atendidas 60 pessoas por dia. Já as exceções, como os acamados, presidiários, pessoas em situação de rua, são atendidos pela equipe do Instituto de Identificação, no próprio local e em casa, delegacia, ou outros lugares, onde for necessário.

“Vamos em hospitais e outros lugares onde há necessidade com esse serviço e também fazemos mutirões com a expedição das Carteiras de Identidade”, pontua Jonas.

Nos demais municípios do Vale do Juruá, como Porto Walter e Marechal Taumaturgo, a expedição das Carteiras de Identidade, é feita nas delegacias de Polícia Civil.