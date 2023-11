Prefeitura promete novo cadastro aos atingidos por enchente e BR-364 é liberada

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após quase quatro horas de protesto, os moradores da Vila Maria, na altura do Distrito Industrial de Rio Branco, liberaram o tráfego de veículos na BR-364, nesta terça-feira, 28. A estrada foi fechada às 5h30 e foi liberada depois que membros da prefeitura foram ao local e garantiram a realização de um novo cadastro dos moradores que tiveram as casas alagadas, para que tenham acesso a móveis e eletrodomésticos que estão sendo doadas pela gestão municipal pelo programa Recomeço.

O diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SADH), Ivan Ferreira, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI),Coronel Ezequiel, garantiram que o cadastro será feito de casa em casa já nesta quarta-feira, 29, pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

“Só quero que tenham paciência, mas em nome do prefeito nos comprometemos que amanhã (29) uma equipe do CRAS vai in loco na casa de quem não recebeu e será feito um novo cadastro”, afirmou Ivan.

“Quando há divergências assim, o Ministério Público diz que a equipe do CRAS deve ir nas residências”, citou o coronel Bino.

De acordo com as famílias, este será o terceiro cadastro feito pela prefeitura de Rio Branco. Uma das líderes do grupo, Francisca Sampaio, avisa: “se não fizerem esse cadastro e não recebermos as coisas, vamos fechar a BR-364 por tempo indeterminado”, concluiu.