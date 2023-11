Escola faz rifa para ajudar professora em tratamento de câncer

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A professora Naiara Pinheiro, 32 anos, tomou um susto no início deste mês de novembro. Ao sentir um desconforto no seio direito e na axila, procurou um médico. Após consulta e exames, o temido diagnóstico de câncer.

Naiara foi orientada e decidiu fazer o tratamento no Hospital de Amor de Porto Velho, referência para este tipo de tratamento. Como é muito conhecida por ser professora do ensino infantil e militante da área cultural, colegas de trabalho da escola Frei Pelegrino de Lima decidiram organizar uma rifa para ajudar a custear o tempo em que via ter que ficar na capital rondoniense.

“Foi um baque muito grande, mas eu tenho pedido força a Deus e vivido um dia de cada vez. A rifa vai ajudar com as despesas, eu decidir ir para Porto Velho porque o hospital de lá é referência e a gente sabe que tem todo um custo de passagem, de um lugar para ficar lá, além da alimentação”, diz Naiara.

Naiara afirma que deve iniciar o tratamento no começo de janeiro do ano que vem. “Meu câncer é de nível 2, está no início e quanto antes eu começar o tratamento, maior será a chance da cura. No Hospital de Porto Velho o atendimento é referência, inclusive, se precisar da reconstrução da mama, como acontece em alguns casos”, explica.

A rifa custa R$ 5 reais e quem participar, além de ajudar no tratamento de Naiara, vai concorrer a um PIX de R$ 200, um liquidificador e uma cesta básica. Veja abaixo como participar.