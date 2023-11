Deputados não chegam a consenso e título de cidadão acreano não será concedido à Bolsonaro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deve votar nesta terça-feira (28) pacote de moções, indicações e concessões de títulos de Cidadão Acreano para diversas pessoas.

Polêmico, o Título de Cidadão, que seria dedicado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi retirado de pauta ainda nas comissões e substituído por uma Moção de Aplauso pelo autor, o deputado Arlenilson Cunha.

Aparentemente, não houve consenso por ausência de requisitos.

Outra iniciativa também teve pedido para remoção da pauta. A governadora em exercício, Mailza Assis, encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa do Acre pedindo a retirada de votação do Projeto de Lei que trata sobre a gestão de florestas no Estado do Acre.