Energisa na Comunidade ocorre nesta terça-feira no Centro de Rio Branco

O projeto Energisa na Comunidade será realizado em Rio Branco nesta terça-feira, 28/11. O Caminhão Nossa Energisa estará estacionado na rua da OCA próximo ao Calçadão da Benjamin Constant, das 8h às 16h. Lá serão oferecidos os serviços de negociação de débitos, mudança de titularidade, substituição de lâmpadas, além de orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de redução de consumo.

Essa é a oportunidade para os clientes terem informações sobre a participação no programa do Desenrola Brasil, do Governo Federal, que concede até 75% de desconto nos débitos e parcelamento em 60 vezes para os clientes elegíveis.

O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. As negociações podem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br/desenrola. Quem é elegível precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata para realizar o parcelamento da dívida ou Bronze para pagamento à vista.

Além disso, os clientes que não preenchem os pré-requisitos para participarem do programa do governo federal também têm uma chance de regularizar as suas dívidas. O Grupo Energisa lançou uma ação de negociação própria digna de Black Friday, com ofertas para todos os clientes de sua área de atuação. Com desconto nos juros, multas e correção monetária, o abatimento pode chegar a 50% do total da dívida. Há ainda a possibilidade de parcelamento do débito em até 24x.

“Essa é uma grande oportunidade do nosso cliente começar 2024 sem dívidas! Teremos equipes preparadas para prestar o melhor atendimento presencial aos nossos clientes. O Procon estará presente nesse evento. O objetivo é atender da melhor forma o nosso cliente”, completou o coordenador de recebíveis, Christian Gomes.

Critérios de elegibilidade para o Programa Desenrola:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por apontamento

Canais de negociação da Energisa:

Chat Gisa – www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa ON

www.energisa.com.br