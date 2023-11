Em novo protesto, moradores fecham Bairro da Paz e cobram móveis do Programa Recomeço

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Rio Branco registrou um novo protesto na tarde desta segunda-feira, 27. Desta vez, moradores do Bairro da Paz bloquearam a principal via do Bairro Conquista cobrando os móveis do programa Recomeço, da prefeitura municipal, que segundo os manifestantes, ainda não foram entregues.

De acordo com o município, os móveis estão sendo entregues para as pessoas que foram afetadas pela alagação do Rio Acre e pelo transbordo de igarapés na capital acreana.

Conforme os moradores, apesar de terem se cadastrado e terem direito ao benefício, não receberam os móveis.

A prefeitura ainda não se pronunciou a respeito do protesto.