PM prende monitorados suspeitos de vários roubos na região do Belo Jardim

Com a prisão de dois detentos monitorados por tornozeleira eletrônica, que seriam os responsáveis por uma série de crimes na região do Belo Jardim, onde estariam aterrorizando moradores, policiais do Setor V, do 2º Batalhão da Polícia Militar, evitaram que a dupla praticasse novos assaltos na área considerada de alto risco.

Como portavam uma arma de fabricação artesanal calibre 20, foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram autuados por porte ilegal de arma de uso não permitido. Eles deverão perder o benefício concedido pela justiça.

Os agentes de segurança faziam um patrulhamento no setor V do 2º BPM que compreende dentre muitos bairros, Belo Jardim e Cidade do Povo, quando foram alertados pelo COPOM que dois suspeitos de vários crimes da região estariam rondando pelo ramal do Chico Sobrinho, onde, ultimamente, vinham ocorrendo assaltos com uso de violência.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos saíram correndo na tentativa de fuga, mas não obtiveram sucesso. Durante a fuga, tentaram se livrar de uma mochila com uma escopeta calibre 20 municiada. Eles confessaram que iriam praticar assaltos. Moradores reconheceram como sendo a mesma dupla que vinha ameaçando pessoas e roubando motos da região.