Sindicato de Gestores adere à campanha de Natal no Hospital da Criança

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Neste ano, o Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e Técnicos de Gestão Pública do Estado do Acre (SINTEGESP) aderiu à campanha de Natal no Hospital da Criança com a entrega de brinquedos, kits de higiene pessoal e realizará uma festa para as crianças.

Os sindicalizados poderão doar brinquedos para serem presenteados às crianças internadas no Hospital da Criança. Os tipos de brinquedos são bola, boneca e carrinho. O prazo para doação será até o dia 15 de dezembro.

O sindicato destaca que a prioridade são os brinquedos, também receberá doações de kits com material de higiene pessoal infantil, como lenço umedecido, pomada infantil para assadura, sabonete infantil e fraldas descartáveis tamanhos P e M.

“Conforme divulgamos em nossos canais, peço o apoio e participação de vocês na arrecadação de brinquedos (bonecas, carrinhos e bola) para fazermos essa doação natalina às crianças internas do Hospital da Criança”, diz Gerliano Nunes, presidente do Sintegesp.

Além das doações, o sindicato entrará com a parte de alimentação e kits infantis para o dia da festa de entrega, que será realizada nas dependências do INTO/Hospital da Criança.

O local de entrega das doações é a sede do SINTEGESP, na rua Benjamin Constant, 977 (defronte à SEJUSP), Edifício Santos, sala 05, térreo, no horário das 8h às 13h.