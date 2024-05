Liziane diz que Andreia tem ‘bafo’ e baixaria toma conta de ‘A Grande Conquista’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Liziane Gutierrez parece ter entrado em “A Grande Conquista” disposta a causar. Nesta segunda-feira (29), a ex-peoa de “A Fazenda” comprou briga com Andreia de Andrade, esposa do cantor Nahim. A baixaria foi completa, com uma verdadeira troca de ofensas e palavras de baixo calão entre as duas participantes.

Tudo começou quando Liziane, moradora da Casa Laranja, foi até a Casa Azul para pedir um rodo emprestado. Não demorou para que os ânimos entre as participantes ficassem exaltados e Andreia entrasse na conversa. A influenciadora disse para ela não se meter, mas a esposa de Nahim aumentou o tom de voz. A participante Jaline precisou apartar a briga.

Andreia não gostou do tom de voz de Liziane e ambas começaram a trocar insultos pessoais, dando início a uma verdadeira baixaria. “Você tá com bafo… Você tá com bafo… você não escova o dente não? Babaca”, disse Liziane Gutierrez. “O cu também tem bafo, quer cheirar? Eu não escovo o dente nem lavo o cu… Tô cagando e andando pra você”, rebateu Andreia.

Tanto a influenciadora quanto Andreia já se envolveram em outras brigas em “A Grande Conquista”. Na semana passada, a esposa do cantor Nahim, que também já participou do programa “Power Couple”, discutiu com Nadya após acusar a vileira de repetir o prato pela terceira vez no almoço.

Já Liziane Gutierrez foi a principal “culpada” pela desistência da influenciadora Gaby Fontenelle. A ex-bailarina do “A Hora do Faro” não aguentou a pressão e desistiu do programa. As duas discutiram e a ex-peoa acusou Gaby Fontenelle de usá-la para “aparecer”.