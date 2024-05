Nadson O Ferinha está a caminho de Cruzeiro do Sul para comandar a festa do trabalhador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Nadson O Ferinha já está a caminho do Acre. Ele embarcou em um voo no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, na noite desta segunda-feira, 29, e chegará em Cruzeiro do Sul por volta de meia-noite. O cantor vai se apresentar na Festa do Trabalhador na noite desta terça-feira, 30, na Praça Orleir Cameli.

O radialista e professor

Macson Alves, que também está seguindo para Cruzeiro, encontrou com Ferinha e fez questão de tirar uma foto com o artista. “Estou é levando o homem para cantar aí”, escreveu Macson nas redes sociais.

Nadson o Ferinha vai cantar às 22 horas desta terça-feira. Outras 7 atrações vão subir ao palco na Festa do Trabalhador, que vai até às 3 horas da manhã com expectativa de público de 40 mil pessoas.

A Festa do Trabalhador é uma realização da prefeitura de Cruzeiro do Sul, governo do Estado e Associação Comercial.