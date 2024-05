Empresárias acreanas participam de feira têxtil em Goiás

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma comitiva de quinze empresárias acreanas do setor de confecções participou, entre os dias 23 e 26 de abril, no Centro de Convenções da PUC Goiânia, em Goiás, da Comtex 2024, feira de fornecedores e componente têxtil. As empreendedoras garantiram presença no evento graças ao apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Sebrae/AC.

A Comtex reuniu as principais empresas do polo de confecção do estado de Goiás com o intuito de aproximar fornecedores, prestadores de serviço e dar visibilidade às principais indústrias do setor. De acordo com Raimundinha Holanda, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções e Correlatas do Acre (Sincon/AC), a participação das empresárias acreanas foi extremamente produtiva.

“Foi uma experiência enriquecedora. Na Comtex, pudemos ver o que há de mais moderno e tecnológico no setor de confecções, além de participar de palestras que discutiram perspectivas, tendências e outros temas relevantes para o atual momento do segmento têxtil”, destacou Holanda.

A presidente do Sincon/AC ressaltou que a comitiva acreana foi muito bem recebida pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Vestuário no Estado de Goiás, José Divino, idealizador da Comtex, com apoio da FIEG e do Sebrae/GO. O grupo também foi recebido pelo presidente da Região da 44, Lauro Naves, que preside o polo de modas que reúne mais de 15 mil lojas. “O momento que tivemos com Lauro Naves foi gratificante e nos deu uma visão da importância de buscarmos inovação para o desenvolvimento do setor acreano”, ressaltou Holanda.

“O Acre foi bastante elogiado no evento, inclusive o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (FIEG), Sandro Mabel, agradeceu a nossa visita. Vamos buscar nos aproximar mais da indústria de confecções goiana e trazer boas práticas para o Acre”, acrescentou a presidente do Sincon/AC.

