Luiza Ambiel sai aos prantos do programa de Celso Portiolli, no SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último domingo (28/4), Luiza Ambiel participou do quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal, no SBT, apresentado por Celso Portiolli. Mas o que deveria ser uma tarde feliz, de muitas brincadeiras, terminou com a influenciadora aos prantos pelos corredores da emissora.

Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, Luiza deixou o programa bastante abalada após se sentir desrespeitada na disputa, e foi vista chorando nos bastidores. A situação teria se dado depois que ela reclamou que o time adversário (azul), composto apenas por homens, teria tido alguns privilégios em relação a sua equipe (amarela), formada por mulheres.

Anúncios

De acordo com o que foi relatado à coluna, Luiza Ambiel teria visto que os homens estavam treinando algumas provas do circuito antes de começar. Se sentindo prejudicada, ela teria chamado pessoas da equipe do programa para falar sobre o caso, mas não teve atenção. A produção teria dito que não tinha acontecido nada, deixando a ex-Fazenda falando sozinha.

O resultado da prova? O time azul (dos homens) venceu a competição, deixando Ambiel ainda mais enfurecida. A plateia também teria percebido o tal “treinamento” da equipe e se posicionou a favor das mulheres, mas sem sucesso.

Até mesmo Celso Portiolli teria ignorado as queixas de Luiza Ambiel, segundo fontes da coluna, o que deixou a ex-Banheira do Gugu ainda mais abalada e chateada.

O que se fala nos bastidores é que o machismo imperou no programa. Isso porque, além do time amarelo perder porque teria havido uma facilitação para a equipe azul, não houve o mesmo tratamento entre os homens e as mulheres por parte da produção.

A coluna Fábia Oliveira procurou a assessoria de imprensa do SBT, que disse que não foi constatada irregularidade na competição, sendo incontestável a vitória da equipe azul.

“Após a reclamação da artista foram apurados os fatos e não foi constatada irregularidade. A vitória da equipe azul é incontestável. Vale lembrar que o Passa e Repassa existe há 30 anos e faz 12 anos que retornou ao Domingo Legal , e tanto a produção , quanto o Celso Portiolli zelam pela transparência e honestidade. As portas continuam abertas para Luiza Ambiel em futuras participações”, disseram em nota.