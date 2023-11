Gladson assina ordem de serviço para o início da obra da Orla de Brasiléia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta quinta-feira, 23, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço da obra da Orla do Rio Acre em Brasiléia, obra ligará as partes alta e baixa da cidade no trecho que foi destruído pelas enchentes históricas do Rio Acre, ocorridas em 2012 e 2015.

De acordo com informações da estatal Agência de Notícias do Acre, a nova orla está orçada em R$ 16,5 milhões e os recursos são oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, do governo do Acre, da Prefeitura de Brasiléia e do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Prevista para ser iniciada no ano que vem, a obra terá os moldes da Gameleira de Rio Branco, com serviço de contenção de barrancos, calçadão e quiosques para lanches e turismo, segundo o governo. Para o governador Gladson Cameli, a obra é necessária por restaurar uma parte importante do centro histórico, além de gerar emprego e renda na região.

“Essa orla significa vida e uma resposta do nosso governo por tantas situações difíceis que Brasileia passou nos últimos 12 anos. Gratidão ao senador Márcio Bittar, que tem nos ajudado muito, não só aqui, mas em todo o estado, a nossa bancada federal e à bancada estadual por todo o apoio nesse processo que vai garantir a recuperação de uma área extremamente importante para o povo de Brasiléia”, disse o governador.

Obras do Anel Viário

Durante o discurso em Brasiléia, o governador Gladson Cameli anunciou para os próximos meses o retorno das obras do Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

“Estive em Brasília e recebi garantias do Dnit sobre a retomada das obras e hoje, antes de chegar aqui, recebi ligação do diretor sobre essa liberação que está em andamento para retomarmos as atividades e o processo de desapropriação das áreas, além da terraplanagem das cabeceiras da ponte”, disse.

Participaram da solenidade, além da vice-governadora Mailza Assis e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, os deputados estaduais Tadeu Hassem, Clodoaldo Rodrigues e Maria Antônia, o vice-prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito de Epitaciolândia, professor Soares, e o superintendente da Caixa Econômica no Acre, Thiago Assis.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia Marcos Tibúrcio e vereadores Elenilson Cruz e Alessandro Jorge e o ex-vereador Joelson Pontes, além dos secretários de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araújo, o presidente do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), José Bestene, e o comandante da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Fonseca.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.