Encontro de bandas marca estreia da Camerata Filarmônica na UFAC hoje (22)

Nesta quarta-feira, 22, é celebrado o Dia do Músico. Para comemorar a data em, Rio Branco, acontece a partir das 18 horas no Teatro da UFAC um Encontro de Bandas.

Vão participar do evento, além da Banda de Música da PM do Acre, conhecida como a “Furiosa”, a Banda Mirim da PM, a Banda Marcial do CMET, do Colégio Cívico Militar Wilson Barbosa, ABANFACRE, Grupo de Choro Afuá e Quarteto de clarinetes.

A noite também vai marcar a primeira apresentação da Camerata Filarmônica do Acre.

Fundada no último dia 3 de setembro, por iniciativa do Maestro Afonso Portela, também atual Diretor da Escola de Música do Acre, o grupo conta com 40 integrantes que compõem o coro e orquestra, trazendo um repertório erudito na abertura do evento.