Assassino de mototaxista passou por audiência de instrução e julgamento nesta terça

Autor de um crime hediondo que deixou uma criança de 5 anos órfã de pai, o presidiário Elias Nascimento da Silva, que se encontra recolhido ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, passou por audiência de instrução e julgamento nesta terça-feira, 21, na Vara de Delitos de Roubos e Extorsões.

Ele responde pelo latrocínio (assalto seguido de morte) do mototaxista Jimesson Willians Dutra, de 28 anos, crime ocorrido em maio deste ano na Estrada do Mutum. Em caso de condenação, ele poderá pegar até 30 anos de reclusão em regime fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), na manhã do dia 22 de maio deste ano, Jimesson Willians foi deixar o presidiário Elias Nascimento da Silva, que gozava do regime semiaberto e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, numa propriedade da família dele, no Ramal do Mutum.

Ficou acertado entre as partes que o mototaxista voltaria ao local para pegar o passageiro às 10h. Jimesson, inclusive, manteve contato com a família, mas ao retornar foi emboscado pelo presidiário, que o matou a pauladas e facadas. Em seguida, o criminoso ocultou o cadáver numa área de mata e fugiu com o dinheiro, telefone e a motocicleta do trabalhador.

Familiares de Jimesson estranharam o fato do mesmo não atender o celular, que passou a ficar fora de área. No mesmo dia, foram ao local indicado pelo monitoramento da motocicleta, mas como já era noite, deixaram para retornar no dia seguinte, quando encontraram o cadáver do jovem.

Com a ajuda do pessoal do Setor de Monitoramento de Presos do IAPEN, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram identificar o autor do latrocínio, que já tinha fugido.

Elias Nascimento da Silva foi preso no dia 2 de junho, no município de Nova Mamoré, no estado de Rondônia. Depois da audiência desta terça-feira, o juiz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco aguardará o pronunciamento de acusação e defesa para decidir sobre o processo.