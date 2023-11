Gladson assina decreto que reconduz Danilo Lovisaro como chefe do MP por mais 2 anos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli resolveu quebrar o protocolo mais uma vez e decidiu não esperar o prazo regimental de 15 dias para escolher o nome do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público para o Biênio 2024 – 2026. Na noite desta segunda-feira, 20, minutos depois dos componentes da lista tríplice terem sido definidos, o governador reuniu o trio Danilo Lovisaro, Celso Jerônimo e Gláucio Oshiro para cumprir o rito e escolher a recondução de Lovisaro no salão principal do Palácio Rio Branco.

“Eu quero parabenizá-los. Nós que concorremos a cargos, temos que valorizar isso. Todas as instituições fortalecidas é um estado fortalecido. O trabalho do Danilo Lovisaro é correto e ele merecedor dessa recondução”, frisou o governador ao assinador o decreto de nomeação de Lovisaro.

O Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, procurador Oswaldo D’Albuquerque, parabenizou a escolha de Gladson por Lovisaro e enalteceu a gestão do Ministério Público. “Quero parabenizar o Dr Danilo juntamente com o Celso e Gláucio por uma gestão que preza pela unidade. É a vitória dos membros do Ministério Público. Só desejo sucesso renovado. Quero parabenizar o governador pelo belo trabalho que o senhor você fazendo em busca da unidade em todo o Estado. Vossa excelência é um democrata”, destacou.

Representando o Poder Legislativo, o deputado Pedro Longo (PDT), enalteceu a escolha por Lovisaro. “Os números falam por si só. Esse é um momento histórico e a Assembleia Legislativa acredita na segurança da sua recondução ao cargo de Procurador-Geral e com certeza deixará um legado. Nós somos testemunhas o quanto todos os poderes têm sido fortalecidos”, disse.

“Eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor governador pela nomeação, onde é mais uma demonstração do espírito republicano do governador Gladson Cameli. É a segunda eleição pela qual eu passo no Ministério Público do Estado do Acre, tanto na eleição anterior quanto nessa eleição, fui escolhido como candidato primeiro da lista onde o governador manteve a tradição e nomear o primeiro da lista. Eu sou grato por isso pelo reconhecimento da vontade expressiva da classe de membros do Ministério Público do Acre e também aprovação da gestão nesses quase dois anos, foram anos de muita trabalho e uma atuação intensa por parte do Ministério Público e o governador agora reconhece a vontade dos eleitores e membros do Ministério Público para que eu possa conduzir a instituição por mais dois anos. Agradeço ao governador, aos eleitores e aos candidatos. O resultado da eleição é uma aprovação do modelo atual de gestão. Me comprometo a continuar aqui a está guiando aqui o Ministério Público com muita dedicação, esforço e união entre os membros do Ministério Público estadual”, disse Lovisaro emocionado.

Na eleição do MP, Lovisaro obteve 77 votos, encabeçando a lista em primeiro lugar. Celso Jerônimo obteve 55 votos, Gláucio Oshiro obteve 51 e Katia Rejane, que ficou fora da lista, obteve apenas 26 votos.

Após o ato, o governador já publicou a nomeação de Danilo na edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 20.