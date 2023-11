Marina é nomeada uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo por revista

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi nomeada uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo segundo a revista Time, uma das publicações mais prestigiadas do mundo.

Na lista, divulgada nesta quinta-feira, aparecem nomes como o do bilionário Bill Gates, o cineasta James Cameron, a cantora Billie Eilish e a banda Coldplay. Além de Marina, representam o Brasil o fotógrafo Sebastião Salgado e o executivo amazonense Marcelo De Oliveira.

A homenagem acontece duas semanas antes da Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP28, que começa do próximo dia 30 em Dubai, nos Emirados Árabes.

No texto, a Time destaca a atuação de Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para “criar resiliência climática e frear o desmatamento”, resultando na queda de 20% no desmatamento da Amazônia brasileira em comparação com o ano passado — a primeira baixa nos indicadores em cinco anos.

“A coisa mais importante que todos nós precisamos fazer com urgência é quebrar o ciclo vicioso de acreditar que a realidade já está sendo mudada por nós, pelo governo e pelas sociedades, simplesmente porque chegamos a um acordo sobre algo”, disse Silva à revista quando questionada sobre como avançar a agenda climática.

“Temos um raro consenso científico sobre o que está acontecendo, temos as informações, conhecemos os custos da inação, sabemos o que queremos evitar, sabemos o que precisamos fazer e, é claro, temos o dinheiro para fazer o esforço de transição necessário”.