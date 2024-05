Amapá terá 10 municípios e 15 empreendimentos no PAC Seleções

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma das vertentes do Novo PAC do Governo Federal tem impacto direto no cotidiano de mães e de responsáveis pelo cuidado com crianças e adolescentes. O PAC Seleções garante um investimento de mais de R$ 15,7 bilhões em 3,6 mil obras e equipamentos em todas as Unidades da Federação.

São empreendimentos diretamente conectados com a qualidade de vida proporcionada por serviços de saúde, educação, esporte e lazer.



O Amapá terá 10 municípios atendidos: Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio e Vitória do Jari. O estado será contemplado com 15 empreendimentos: oito creches/escolas de educação infantil, três escolas em tempo integral, duas maternidades com centros de parto normal e dois espaços esportivos comunitários.

Anúncios