Anitta mostra terreiro de candomblé e igreja evangélica em clipe criticado; assista

Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores desde que revelou imagens do videoclipe de Aceita, lançado nesta terça (14) no YouTube. A cantora abordou diferentes tipos de religião no vídeo: candomblé, umbanda, judaísmo, catolicismo e até a igreja evangélica. O clipe foi criticado antes mesmo de sua estreia após a funkeira mostrar sua rotina em um terreiro de candomblé.

A canção faz parte do álbum Funk Generation, lançado em abril. Anitta explicou que a decisão de abordar as crenças no videoclipe foi para mostrar diferentes versões dela mesma. A letra fala de como a cantora é apontada como “vagabunda” e “cria de favela” por quem vê apenas seu externo.

Aceita mostra imagens do terreiro frequentado por Anitta e conta com uma participação especial de Sergio Pina, pai de santo dela. A artista aparece se conectando com a religião e exibe suas tradições. No Instagram, ela desabafou sobre a perda dos seguidores e críticas com intolerância religiosa.

“Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de duas horas. Eu já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico pra sempre no meu catálogo foi demais para quem não aceita que o outro pense diferente”, criticou ela em uma publicação nas redes sociais.

“Eu acredito que as religiões são rios que desembocam num mesmo lugar: Deus, a inteligência suprema. Eu não acredito no Céu e no Inferno, não acredito no Diabo… Acredito que todos nós temos o poder de manifestar em nós o divino e o diabólico”, refletiu.

Quando recebo mensagens de repúdio e intolerância religiosa, não sinto energia divina sendo emanada em minha direção, sinto a energia contrária. Eu tenho fé, não tenho medo.

“Meu novo clipe traz imagens de vários tipos de crenças. Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé, diferentes formas de me conectar com o espírito. Não desejo punir ou julgar nenhuma das pessoas que me atacam neste momento por expor minha religião. Eu desejo que sigam o caminho da evolução”, concluiu Anitta.