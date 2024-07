França: sabotadores atacam ferrovias e geram caos antes das Olimpíadas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sabotadores atacaram a rede de trens de alta velocidade TGV da França em uma série de ataques antes do amanhecer desta sexta-feira (26). Houve caos nas linhas ferroviárias mais movimentadas do país antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A sabotagem coordenada ocorreu no momento em que a França lançou uma operação de segurança sem precedentes em tempo de paz, envolvendo dezenas de milhares de policiais e soldados para proteger a capital para os jogos, sugando recursos de segurança de todo o país.

A operadora ferroviária estatal disse que os vândalos danificaram as caixas de sinalização ao longo das linhas que ligam Paris a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste, e Estrasburgo, no leste. Outro ataque à linha Paris-Marseille foi frustrado.

Em razão dos ataques, centenas de milhares de pessoas ficaram presas nas estações de trem.

Não houve nenhuma reivindicação imediata de responsabilidade. Mas duas fontes de segurança disseram que as suspeitas iniciais recaíam sobre militantes radicais de esquerda ou ativistas ambientais.

“Tudo nos leva a crer que foram atos criminosos”, disse o ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, aos repórteres na Gare du Nord.

Os ataques coordenados na rede ferroviária alimentarão um sentimento de apreensão antes da cerimônia de abertura da Olimpíada no centro de Paris nesta sexta-feira.

Espera-se que mais de trezentos mil espectadores se alinhem às margens do Rio Sena quando os atletas desfilarem pelo centro de Paris em uma flotilha de barcaças e barcos fluviais, parte de uma cerimônia de abertura extravagante que será assistida por uma audiência global de bilhões de pessoas.

A operadora ferroviária SNCF pediu a todos os viajantes que adiassem suas viagens. Os reparos estavam em andamento, mas o tráfego seria severamente interrompido pelo menos até o fim de semana. Os trens estavam sendo enviados de volta aos pontos de partida.

Os ataques atingiram as instalações de sinalização nas linhas de alta velocidade Atlântico, Norte e Leste com incêndios provocados por dispositivos explosivos, informou a SNCF.

O presidente da SNCF, Jean-Pierre Farandou, disse que cerca de 800 mil clientes foram afetados antes de um fim de semana movimentado para os turistas franceses. Milhares de funcionários ferroviários foram mobilizados para reparar os danos.

Desestabilização da França

“Esse ataque não é uma coincidência, é um esforço para desestabilizar a França”, disse Valerie Pecresse, presidente da região de Paris.

A França está enviando 45 mil policiais, 10 mil soldados e dois mil agentes de segurança privada para proteger a cerimônia de abertura. Atiradores de elite estarão nos telhados e drones farão a vigilância aérea.

Mas, enquanto a capital está fechada para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a segurança em outras partes do país está mais branda.

O comitê organizador Paris 2024 disse que está trabalhando em estreita colaboração com a SNCF para avaliar a situação. Os ataques tornarão mais difícil para as pessoas que viajam a Paris de outras áreas da França.

Algumas equipes – como a basquete dos Estados Unidos – estão sediadas em Paris e teriam viajado no sábado de trem para a cidade de Lille, no norte do país.

Reforço na segurança

O chefe de polícia de Paris disse que estava reforçando ainda mais a segurança nas principais estações da capital.

As estações estavam lotadas de passageiros. Muitos estavam se preparando para sair para as férias de verão e alguns já estavam esperando há várias horas.

Na Gare de L’Est, a viajante Corinne Lecocq disse que seu trem para Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha, havia sido cancelado.

“Vamos pegar a linha lenta”, disse ela. “Estou de férias, está tudo bem, mesmo que seja irritante chegar atrasada”, disse Corinne.

Xavier Hiegel, 39 anos, afirmou que estava apenas tentando voltar para casa no fim de semana e não conseguia acreditar que as pessoas quisessem prejudicar as Olimpíadas.

“Os Jogos trazem empregos, então isso é realmente um absurdo. Espero que os responsáveis sejam encontrados e punidos”, disse Hiegel.