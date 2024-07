Homem é esfaqueado por desconhecido ao andar pelo bairro Areal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem identificado apenas como Leandro, de 22 anos, foi ferido a facadas na noite dessa quinta-feira, 25, no bairro Areal, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme relatos de testemunhas, Leandro caminhava em uma rua do bairro quando foi abordado por um indivíduo ainda não identificado, que, armado com uma faca, desferiu dois golpes. Um deles atingiu o rosto e o outro as costas do jovem.

Para escapar do agressor, temendo por sua vida e sangrando muito, Leandro correu até a Avenida Amadeo Barbosa, onde conseguiu embarcar em um ônibus do transporte coletivo que passava no momento e conseguiu chegar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde pediu socorro.

Na UPA, Leandro recebeu os primeiros socorros e devido à gravidade dos ferimentos e à suspeita de pneumotórax, foi necessário acionar uma ambulância de suporte avançado para levá-lo ao pronto-socorro de Rio Branco. A facada pode ter atingido o pulmão, necessitando de drenagem urgente.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será investigado pela Polícia Civil.