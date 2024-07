Patrícia Poeta quebra o silêncio após Globo cancelar o Encontro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia Poeta usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (25) para explicar ao telespectador o motivo de não aparecer na tela da Globo. O Encontro foi cancelado pela emissora carioca por força maior.

Por meio do Instagram, a jornalista afirmou que o programa matinal foi descartado pelo canal da família Marinho por conta do jogo de handebol da Seleção Feminina no Jogos Olímpicos de Paris.

No elevador, Patrícia Poeta deu bom dia e “culpou” o evento esportivo por sua ausência na TV. “As meninas do Handebol vão estrear contra as espanholas e eu vou dar uma malhada enquanto vou torcer”, disse.

Em seguida, a contratada da Globo desejou boa sorte para as atletas brasileiras e confirmou a volta do Encontro nesta sexta-feira (25). “Boa sorte para nossas atletas e amanhã tem Encontro, tá?”, garantiu.

Patrícia Poeta fica e Ana Maria Braga sai

No plano de trabalho da Globo durante os Jogos de Paris, a direção optou por algo diferente para Ana Maria Braga. Patrícia voltou das férias nos últimos dias e ganhou espaço na cobertura do evento dentro do Encontro.

Ana Maria, por sua vez, conseguiu um curto período de férias, entre os dias 29 de julho e 12 de agosto. O Mais Você, no entanto, não foi descartado da programação durante o afastamento da titular.

