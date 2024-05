Homenagem ao ‘Rei Leão’? Veja o significado de Nala, nome da filha de Iza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira (13), Iza e Yuri Lima emocionaram a web com o vídeo do Chá Revelação da primeira filha do casal. Nas redes sociais, a cantora revelou que a menina se chamará Nala.

Mas, qual é o significado do nome?

O nome tem origem africana e significa dádiva, presente, amorosa, rainha e sucesso. Nala também pode ter outros significados associados, como ‘água no deserto’ e leoa.

A explicação varia de acordo com a língua e a região. Nala é um nome especialmente comum na Tanzânia, localizada na África Oriental.

O nome é extremamente familiar por aqui no Brasil, já que foi usado na animação ‘O Rei Leão’. Nala era o nome da Leoa que luta ao lado de Simba e reina ao seu lado.

A escolha de Iza pode ter um motivo que ainda vai além do significado em si do nome. Em 2019, a cantora foi escolhida para dublar a própria personagem Nala na versão live-action da história. “O Rei Leão foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro. É muito emocionante, até chegar com o Timão e Pumba, nossa, foi muito sofrível”, contou a cantora ao UOL na época.

Depois, eu assisti de novo e, conforme o tempo ia passando, a cena do Mufasa foi me afetando de forma diferente. É como se eu fosse evoluindo junto com o Rei Leão. E eu sou muito fã da Disney, estou feliz demais por fazer parte do filme. Estou achando surreal,

Iza.