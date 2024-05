Gladson celebra aniversário de emancipação de Senador Guiomard

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Senador Guiomard, também conhecido como Terra do Amendoim, iniciou as celebrações de seu 48º aniversário de fundação e emancipação política nesta terça-feira, 14, na Avenida Castelo Branco. O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP).

O governador do Acre comemorou a ocasião ao lado da prefeita Rosana Gomes, cortando vários bolos em homenagem à data. “Hoje é um dia de festa e alegria! Celebramos os 48 anos de Quinari com investimentos significativos para a cidade. Parabéns a todos os moradores por este marco na história do município”, disse Cameli.

Durante o evento, Cameli assinou a ordem de serviço para a reforma de seis escolas municipais e aproveitou para tirar fotos com estudantes da rede pública de ensino.

Além do governador e da prefeita Rosana Gomes, o vice-prefeito Ney do Miltão, o secretário de educação Aberson Carvalho, vereadores, secretários e representantes de diversas instituições também marcaram presença.

História de Senador Guiomard

A cidade tem suas raízes no auge do extrativismo na década de 1930, com a chegada das primeiras famílias nordestinas. Em 1959, famílias japonesas se estabeleceram na região, revitalizando a cultura do amendoim. Já na década de 70, atraídas pela pecuária, dezenas de famílias do sudeste brasileiro se mudaram para a região.

Antes de receber o nome de Senador Guiomard, o local era conhecido como Colocação Quinarizinho e Vila Grande Quinari. Moradores mais antigos relatam que o nome original estava ligado à Quinaquina, uma árvore local usada medicinalmente para reduzir febres e tratar outras enfermidades.