Repórter da CNN Brasil presencia morte no RS e chora ao vivo; vídeo

Leandro Magalhães não segurou as lágrimas ao vivo na CNN Brasil e chorou ao noticiar a morte de um homem vítima das enchentes no Rio Grande do Sul.

O repórter, que estava na cidade São Leopoldo, um dos lugares mais afetados pelas chuvas, explicou que a vítima teria resistido a deixar a própria casa. Depois, o senhor foi encontrado sem vida.

Emocionado, o jornalista declarou: “Uma outra informação lamentável é que o mau cheiro está muito grande e as pessoas estão comentando que mais um corpo foi retirado [dos escombros]. Mais um filho que estava tentando entrar em contato com o pai”.

Na web, a postura de Magalhães chamou a atenção. “Quem não chora vendo tudo isso, perdeu a humanidade. Pessoalmente é ainda mais devastador”, disse Luisa Mell. “Não é vergonha nenhuma chorar por essa tragédia”, declarou uma internauta.

Repórter da CNN revela conquista

O jornalista ainda revelou que uma senhora de 68 anos foi convencida a deixar sua casa diante da insegurança do local.

“Mais cedo, tivemos uma informação positiva de que a senhora Solange, de 68 anos, que não queria sair de casa, foi convencida a passar o aniversário ao lado da filha”, declarou.

As enchentes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul iniciaram no começo de maio. De acordo com a Defesa Civil, 147 pessoas morreram até então. 127 estão desaparecidos e 806 feridos.

