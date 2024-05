Operação apreende caminhão que transportava madeira ilegal no Amapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu um caminhão com 223 peças de madeiras beneficiadas da espécie Angelim-pedra. O veículo foi abandonado em um ramal no município de Laranjal do Jari, no extremo sul do estado.

A ação da Operação Protetores do Bioma ocorreu no dia 8 deste mês e foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).

O caminhão e a madeira foram apreendidos. O responsável pelo transporte da carga foi identificado, tendo sido autuado pelo crime ambiental de transporte ilegal de madeira. A carga não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF) e a madeira havia sido extraída de maneira ilegal.

Os policiais realizaram ainda outras apreensões de madeira beneficiada do mesmo ramal e também no município de Vitória do Jari.