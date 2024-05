Silvio Santos: Filme com Rodrigo Faro dá tom misterioso a trauma do apresentador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em novo trailer de Silvio, filme que conta a história de Silvio Santos a partir do sequestro sofrido pelo apresentador em 2001, o comunicador encara seus traumas e se vê encurralado nas mãos do criminoso. A prévia, divulgada nesta terça (14), também se aprofunda na história de vida do dono do SBT e tenta contemplar suas memórias íntimas do começo da carreira.

Na primeira cena, Rodrigo Faro, que interpretará Silvio Santos nos cinemas, aparece usando o terno e o microfone que se tornaram marca registrada do apresentador. O ator já virou piada na web por conta da caracterização como marido de Iris Abravanel.

Apesar de a maquiagem para transformar Faro em Silvio levar cerca de três horas para ser feita, internautas o compararam a outras celebridades, como Emilio Surita, e se espantaram com o resultado.

“Esse filme do Silvio está horroroso, meu Deus do céu. O Rodrigo Faro tá péssimo, não está parecido, nem a voz sequer soa similar”, reclamou um usuário do X, o antigo Twitter, identificado apenas como Paulo. “Filme de terror do ano!”, brincou o perfil Séries Brasil.

Na nova prévia, Silvio começa desabafando sobre a dificuldade que é ser pai, entre tantos outros ofícios que já teve na vida. Na sequência, uma volta ao tempo mostra Senor Abravanel no começo de sua carreira, em busca de uma oportunidade como locutor de rádio.

Ele se encontra com Chico Anysio (1931-2012), que lhe dá a dica de buscar um nome mais impactante. Nasce, então, Silvio Santos.

Como o sequestro é o grande fio condutor da narrativa, o trailer dá um tom misterioso ao trauma do apresentador, e mostra alguns detalhes de quando Fernando Dutra Pinto (Johnnas Oliva) invade a residência dos Abravanel e faz a família de refém.

Diferentemente do primeiro trailer divulgado, que dá mais espaço ao sequestro em si, a segunda prévia da obra dirigida por Marcelo Antunez dá um foco maior à carreira do comunicador.

Assista ao trailer na íntegra:

Com estreia prevista para 5 de outubro nos cinemas, Silvio promete revelar aspectos pouco conhecidos da vida do apresentador, como a relação com sua filha Cintia Abravanel e o exato momento do sequestro que parou o Brasil.

Além disso, a narrativa mostra seus dias como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, o início do seu trabalho na rádio, a relação com Chico Anysio e Manuel de Nóbrega (1913-1976), até momentos decisivos em sua carreira, como a criação do famoso bordão “quem quer dinheiro?” em meio a uma crise no Baú da Felicidade.

Rodrigo Faro quebrou um hiato de 16 anos sem atuar para fazer o papel, após receber uma bênção pessoal do apresentador para interpretá-lo. “Quando eu era pequeno e visitava o SBT para participar de algum programa, eu me escondia na plateia, observando-o apresentar. Naqueles momentos, eu sonhava em estar no palco como ele, sendo um comunicador”, compartilhou em comunicado enviado à imprensa.