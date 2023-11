Em um mês, plataforma Desenrola renegocia R$ 2 bilhões em dívidas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Menos de um mês depois de ser lançada, a plataforma Desenrola, do governo federal, beneficiou 590 mil endividados. Os R$ 2 bilhões de dívidas vencidas foram renegociadas com desconto de R$ 1,8 bilhão.

Por meio da plataforma gov.br, essa etapa do programa Desenrola Brasil inclui — além de dívidas com cartões de crédito e bancos — a negociação de contas atrasadas — como de água, luz e até mesmo com lojas e instituições de ensino. Além disso, o usuário pode escolher o banco que preferir para renegociar o parcelamento.

O que é a Plataforma do Desenrola

Lançada em outubro como parte do programa Desenrola Brasil, a plataforma Desenrola oferece através da conta do gov.br a lista de dívidas que poderão ser negociadas, o desconto oferecido pelo credor e a respectiva situação de cada uma delas. Toda a negociação é feita de forma digital.

Como funciona:

Podem participar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) — com dívidas de até R$ 5 mil;

O pagamento pode ser à vista ou parcelado até 60 meses – juros de até 1,99% ao mês;

Dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, com pagamento à vista – desconto oferecido pelo credor;

Essa etapa do programa vai até 31 de dezembro de 2023.

Inadimplência e Educação Financeira

O Brasil tinha, até o mês de setembro passado, 71 milhões de devedores, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, da Serasa. Os números mostram um aumento de 83 mil em relação ao mês de agosto.

Para ajudar as pessoas a organizarem suas contas, a plataforma Desenrola oferece acesso gratuito a uma página com conteúdos de educação financeira, desenvolvida com material especializado do Banco Central e outras instituições renomadas. O que significa um avanço no sentido de romper o ciclo do endividamento.