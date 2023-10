Gladson assina concessão de área para construir a Orla do 15 em Rio Branco

Durante a premiação dos 5 melhores produtores de café na manhã desta sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli (PP) realizou a assinatura da concessão por parte da União, da área para a construção da obra da orla do Bairro 15, em Rio Branco.

Com investimento de mais de R$ 20 milhões, a obra vai abranger as ruas Dezesseis de Outubro e Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre. “Temos o apoio do governo federal para a importante obra na região”, esclareceu.

O secretário de obras, Ítalo Lopes, contou que a concessão é necessária para que ocorra o início das obras na localidade. Segundo o gestor, a obra é fruto do convênio entre o governo do Acre e o governo federal, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).