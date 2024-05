PMs e guarda municipal são presos suspeitos de extorsão e roubo de casa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois policiais militares e um guarda municipal de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, foram presos nesta segunda-feira (6) suspeitos de participar de um roubo a uma casa e extorquir um morador, em Manaus.

Eles foram capturados no estacionamento do Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital, local que havia sido combinado entre a vítima e a polícia para a entrega do dinheiro da extorsão.

Anúncios

Os suspeitos foram identificados como o sargento Márcio José, o cabo Antônio Carlos dos Santos e o guarda municipal William Lopes.

Conforme relato da vítima à polícia, o trio atuou no crime com ajuda de, pelo menos, outros dois comparsas. Os suspeitos se passaram por policiais civis e foram na residência do morador alegando que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão, quando cometeram o crime.

Dentro da residência, o grupo roubou joias e outros objetos. Além de ameaçar o morador e cobrar um valor de R$ 10 mil para não retornarem mais ao local. Em seguida, o bando fugiu e a vítima procurou a base da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para denunciar o crime.

Durante o registro do caso, a vítima passou a receber mensagens de um dos suspeitos exigindo o valor da extorsão. Foi quando os policiais decidiram, junto com o morador, marcar o ponto de encontro no estacionamento do João Lúcio para fazer a captura dos suspeitos.

O denunciante repassou as características do veículo usado pelos suspeitos e as equipes da 9ª e 11ª Cicom conseguiram prender os três suspeitos. Não há informações sobre os outros comparsas do trio.

Com os suspeitos foram encontrados o gravador de vídeo digital das câmeras de segurança da casa da vítima, um colete balístico com emblemas da Polícia Civil. Além de uma pistola, um simulacro e outras vestimentas e acessórios.