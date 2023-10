Familiares de presos bloqueiam Avenida Nações Unidas em protesto na capital

Após a direção do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) em Rio Branco, ter avisado que as visitas estão suspensas aos presos do Comando Vermelho, enquanto durar a greve de fome nos dois presídios da capital, um grupo de esposas e familiares resolveram bloquear a Avenida Nações Unidas, na Estação Experimental, em Rio Branco no fim da manhã desta quarta-feira, 25.

Segundo informações repassadas ao ac24horas por uma das esposas dos apenados, a manifestação visa a retomada das visitas, liberação de medicamentos e melhoria na alimentação no presídio Amaro Alves, Francisco de Oliveira Conde e presídio feminino. “Se já teve a transferência, não tem porque ter suspensão de visitas. Estamos há três meses sem visita no Amaro Alves”, comentou.

A manifestante também cobrou melhor tratamento aos familiares. “A gente não tá pagando pena”, criticou.

Em contato com a assessoria da direção do Iapen-AC, a reportagem foi informada que está aberta aos diálogos com os líderes da manifestação.