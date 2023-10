Autoridades lançam Operação Limpa Rio Acre que deve atingir mais de mil metros na capital

A Secretaria de Estado de Governo (Segov) e demais entidades governamentais realizaram nesta sexta-feira, 20, realizou a abertura da ação Limpa Rio Acre, que consiste na realização de mutirão de limpeza das margens do Rio Acre, no bairro da Base.

O secretário de governo, Alysson Bestene, esteve representando o governador Gladson Cameli e contou que a limpeza deve atingir mais de mil metros – desde a Gameleira até a 4° ponte da capital. O gestor revelou que a ação envolve cidadania. “Isso é um cuidado do governo com a população. As ações começam hoje, com a retirada de lixo e objetos descartáveis”, declarou

O prefeito Tião Bocalom (PP) usou o dispositivo para pedir uma conscientização da população de Rio Branco para não jogar lixo nos mananciais. “É importante demais esse trabalho, com isso, damos exemplo a população, além de conscientizar os moradores a não jogar lixo nos rios e sim no lixo, então, vamos mudar a cultura das pessoas”, ressaltou.

A ação do governo visa reduzir os danos causados no período de estiagem. A ação conta com o apoio de todas as secretarias de Estado e da Prefeitura Municipal de Rio Branco. O secretário da zeladoria, Joabe Lira, diz que a ação reflete na saúde e no meio ambiente. “Todos temos que fazer sua parte, recentemente, no Igarapé São Francisco fizemos uma grande limpeza que tiramos toneladas de lixo”, explicou, dizendo que há uma equipe de 30 trabalhadores para realizar a limpeza do manancial.

Marcaram presença na agenda, o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Batista, a secretária de Meio Ambiente, Julie Messias e demais autoridades.