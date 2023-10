IFAC abre processo seletivo com 220 vagas para três cursos em Cruzeiro do Sul

A Carreta do Hospital do Amor, que estaria em Cruzeiro do Sul no mês de novembro para a realização de exames de mamografia e detecção de câncer de colo de útero, não estará mais no município no período marcado. Segundo a secretária municipal de Saúde, Valéria Lima, a carreta iria atender até 600 mulheres, mas até agora, apenas 200 se inscreveram para a realização dos exames. "Eles precisam do cadastro de 500 a 600 mulheres e 200 até agora se inscreveram. Então provavelmente esse atendimento será remarcado para dezembro”, contou a secretária. As inscrições podem ser feitas nas unidades de saude de Cruzeiro do Sul por mulheres entre 25 a 69 anos. Para o exame do preventivo, devem agendar exames as mulheres entre 25 e 64 anos e para a...