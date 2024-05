Mell Muzzillo, atriz, expõe ter sido traída pelo namorado: “Trocada por uma branca”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz Mell Muzzillo está no ar em Renascer como Ritinha, um dos destaques da atual novela das nove da Globo. Na trama, a filha de Inácia (Edvana Carvalho) lida com o caso extraconjugal de Damião (Xamã) com Eliana (Sophie Charlotte), e expôs já ter sido traída na vida real por um ex-namorado.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista revelou ter sido trocada por uma mulher branca num relacionamento anterior, mas demorou a entender que se tratava de um caso de racismo.

“Trocada por uma branca”

“Na época, não sabia que era racismo. Mas é como acontece com a Ritinha na novela. A gente é sempre trocada por uma mulher branca”, lamentou a atriz de Renascer. Mell Muzzillo, que está solteiríssima, afirmou que, diferente de sua personagem, não perdoaria uma traição.

“Sou geminiana, tenho síndrome de exclusividade. Não dá pra perdoar. Sou muito egoísta. Não consigo dividir nem quando tenho algo sério, imagina casada… Não tenho maturidade para relacionamento aberto também. Se é solteiro faz o que quiser, mas, a partir do momento que assume, não tem motivo pra ter outro”, pontuou Mell, que não assume um novo romance publicamente desde o término com o ator Ronald Sotto, com quem ficou por dois anos.