Governo lança 2º Prêmio de Comunicação em noite de homenagens

O auditório da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco, foi palco na noite desta quinta-feira, 16, de uma celebração especial: o lançamento do 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Organizado pela Secretaria de Comunicação (Secom), o evento reuniu profissionais da comunicação, autoridades e familiares para homenagear aqueles que dedicam suas vidas a informar a sociedade.

A solenidade teve início às 19h e contou com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis, que prestigiou o evento com um discurso emocionado, destacando a importância do prêmio como uma ferramenta de reconhecimento e valorização do trabalho dos comunicadores acreanos.

“Este prêmio foi criado pela nossa gestão, e parabéns à secretária Nayara Lessa e sua equipe pela iniciativa, com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que contribuem para informar à sociedade sobre as ações e projetos do poder público”, destacou Mailza Assis.

Anfitriã do evento, a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, reforçou: “É com grande orgulho que lançamos o 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, agora com um aumento significativo no valor dos prêmios a partir da inclusão de novas categorias, refletindo nosso compromisso com a valorização dos profissionais da comunicação. Agradeço ao governador Gladson Cameli pelo apoio contínuo e por acreditar na importância de uma imprensa forte e valorizada no nosso estado”.

Homenagem a Val Sales

O evento deste ano tem um significado especial, ao homenagear a jornalista Val Sales, falecida há quase sete anos, vítima de câncer. Val Sales foi uma figura querida e respeitada no meio da comunicação acreana, conhecida por sua integridade e dedicação. O prêmio, que leva seu nome este ano, serve como uma homenagem póstuma e um reconhecimento ao seu legado. Presentes na solenidade, suas irmãs, Leuda e Cleia, receberam aplausos calorosos do público, marcando um momento de emoção e respeito.

“É uma honra para nossa família estar aqui. Sentimos muita falta da Val, mas sabemos que o trabalho dela era maravilhoso e intenso. É gratificante ver que o jornalismo acreano valoriza seu trabalho, mesmo com todas as dificuldades. Lembro-me do início do Sindicato dos Jornalistas no Acre, um projeto pelo qual ela tinha muito carinho. Ver este prêmio e o reconhecimento que minha irmã primogênita recebe é emocionante. Sei que ela está sendo recompensada lá no céu pelo trabalho maravilhoso que fez aqui”, conta a irmã de Val, Cleia Oliveira.

Em seu discurso, a secretária Nayara Lessa enfatizou a importância de reverenciar profissionais que, como Val Sales, deixam um impacto duradouro na história do jornalismo acreano.

“Minha gratidão às suas irmãs Leuda e Cleia, aqui presentes. Agradeço de coração a vocês e a todos os seus familiares por nos darem essa oportunidade de reverenciar o grande trabalho da Val”, disse Nayara Lessa.

Conectando comunicação e tecnologia

Além das homenagens, os presentes tiveram a oportunidade de assistir à palestra “Comunicando governos e instituições com eleitores conectados”, ministrada pelo professor e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino. Com quase 20 anos de experiência no marketing digital, Vitorino compartilhou insights sobre como governos e instituições podem se comunicar de maneira mais eficaz com um público cada vez mais conectado.

Vitorino, que tem uma trajetória notável como um dos pioneiros no marketing digital no Brasil, destacou a importância de utilizar as novas plataformas digitais para alcançar e engajar a população. Sua palestra foi um ponto alto do evento, oferecendo aos profissionais da comunicação ferramentas e estratégias para aprimorar suas práticas.

“Preparei uma apresentação diferente para essa minha fala. Geralmente, eu falo sobre comunicação eleitoral, mas hoje a palestra é voltada para as instituições. Eu acho muito importante ter prêmios assim, especialmente em um momento de muitas fake news, em que boatos se espalham rapidamente. A mídia e a imprensa têm um papel fundamental na triagem dessas informações. É a única forma de o cidadão poder confiar em algo, e acho justo que os profissionais sejam premiados por esse trabalho”, afirmou Vitorino antes de sua palestra.

Detalhes da premiação e inscrições

O 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre distribuirá R$ 107 mil em prêmios, divididos em seis categorias: Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo, Foto e Estudante. Os trabalhos inscritos devem ter sido publicados entre 1º de janeiro e 20 de outubro de 2024, em veículos de comunicação do estado do Acre. As informações sobre datas de inscrição, regulamento e valores dos prêmios estão disponíveis no site da Agência de Notícias do Acre.

Nas categorias principais, o primeiro colocado será premiado com R$ 15 mil e o segundo colocado com R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o vencedor será premiado com R$ 5 mil e o segundo lugar com R$ 2 mil.

A premiação final ocorrerá no dia 28 de novembro, reconhecendo as melhores produções jornalísticas que abordem temas relevantes para a sociedade acreana, incluindo saúde, educação, transporte, segurança pública, cidadania, direitos humanos e ações sociais.

Sucesso e expansão do prêmio

A primeira edição do Prêmio de Comunicação, realizada em 2023, marcou o início de um esforço contínuo para estimular e valorizar a produção jornalística no estado. Com 94 trabalhos inscritos em cinco categorias, o evento distribuiu R$ 87 mil em prêmios. Naquela ocasião, o prêmio homenageou o comunicador Giovanni Acioly, músico e radialista, cuja contribuição para a comunicação acreana foi celebrada com emoção.

Este ano, a continuidade do prêmio não apenas reforça o compromisso do governo em apoiar a comunicação local, mas também introduz melhorias e ampliações, como o aumento no valor total dos prêmios e a inclusão de uma nova categoria.

Presente no evento, Janequeli Silva, uma comunicadora com 10 anos de experiência, compartilhou sua visão sobre a importância da premiação para a valorização do jornalismo acreano. Ao refletir sobre o cenário atual da profissão, Jane destacou a relevância do 2º Prêmio de Comunicação do Estado como uma forma significativa de reconhecimento para os profissionais que, diariamente, se dedicam a informar a população de maneira clara e objetiva sobre as ações governamentais.

“No dia a dia percebemos que nossa profissão está cada vez menos valorizada, mas, de repente, estamos no segundo Prêmio de Comunicação do Estado. É, sim, uma forma de valorizar nosso trabalho, nós que estamos todos os dias na rua, enfrentando desafios para levar à população as ações governamentais de forma clara e objetiva, para que as pessoas realmente compreendam. Este prêmio é uma forma de valorização dos profissionais, reconhecendo que realizamos um trabalho essencial”, declara a jornalista.

Parceria faz a diferença

Ao final do evento, Nayara Lessa fez questão de agradecer a todos que contribuíram para a realização do prêmio, destacando o apoio do governador Gladson Cameli, dos parlamentares estaduais e federais, e da dedicada equipe da Secom. A governadora em exercício, Mailza Assis, também expressou sua gratidão aos profissionais de comunicação e desejou sucesso a todos os concorrentes.

O evento concluiu com a expectativa de que o 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre continuará a fortalecer e reconhecer a importância da comunicação na construção de uma sociedade mais informada e engajada.

Com a promessa de mais uma edição memorável, o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre segue como um farol de reconhecimento e incentivo, iluminando o caminho para todos os profissionais da área que se dedicam à nobre missão de informar e transformar a sociedade.