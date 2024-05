Solteira há três anos, Maísa Silva abre o jogo sobre manter a vida amorosa no sigilo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Maísa Silva tem toda uma vida acompanhada pelos fãs já que foi descoberta ainda criança, quando tinha três anos pelo SBT. A atriz, no entanto, faz questão de manter certos espaços na sua vida longe dos holofotes da fama e na noite dessa quinta-feira (16), a influenciadora usou as redes sociais para responder uma pergunta de um fã, onde, na ocasião, Maísa explica como manter seus relacionamentos fora da mídia.

A atriz namorou durante 4 anos Nicholas Arashiro, no entanto, o namoro acabou em 2021 e a famosa segue solteira desde então: “Eu era muito noiada com isso antes de namorar pós-término nos dois primeiros meses também. Depois desencanei, porque eu tenho todo direito de viver, né?. Óbvio que Deus me blinda de uns interesseiros aqui e outros ali, mas mesmo assim. Tenho que ir na cara e coragem, senão vão viver por mim. Claro que pra ter algo sério, eu sou muito pé atrás, por isso estou solteira até hoje”, explicou ela sobre a vida amorosa.

Maísa faz declaração emocionante à Larissa Manoela

Há algumas semanas, Maisa emocionou os fãs ao fazer uma declaração para sua amiga, a atriz Larissa Manoela. A apresentadora compartilhou diversas fotos ao lado de Larissa e reafirmou seu apoio a atriz nesse momento: “Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. @larissamanoela sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você”.