Amigas da umbanda raspam a cabeça em solidariedade a servidora da Ufac

Em novembro do ano passado, a servidora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Karen Cristina, descobriu um câncer no seio. Como enfrentamento à doença, Karen já fez uma cirurgia para a retirada de nódulo e agora, dois dias atrás, iniciou o processo de quimioterapia. Como consequência, o que é comum neste tipo de tratamento, o cabelo começou a cair.

Foi aí que amigas que fazem parte da mesma Tenda de Umbanda que participa Karen resolveram mostrar solidariedade por meio de um emocionante gesto. Cinco amigas decidiram raspar o cabelo e emocionaram Karen com a atitude. “Como a gente já sabia que esse momento ia chegar, eu refleti muito e decidi que no momento em que ele fosse fazer o corte de cabelo eu queria está junto com ela. A gente sabe que quem passa por esse processo é uma lutar diária e nossa atitude foi uma forma de dizer que estamos juntas, em orações para que ela não se sinta só neste momento. Foi maravilhoso fazer essa corrente de fortalecimento”, diz Mãe Marajoana de Xangô, Mãe de Santo da Tenda de Umbanda Luz da Vida.

Ao ac24horas, Karen falou da emoção do gesto. “Foi recebido com muita gratidão, emocionante perceber o tanto que eu sou amado, o tanto que as pessoas se solidarizam comigo nesse processo que é bem difícil, mas com essa rede de apoio, de carinho que venho recebendo desde então está me fortalecendo a cada dia”, disse Karen.