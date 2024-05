Analfabetismo atinge 12,1% da população e 73,5 mil acreanos não sabem ler ou escrever

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A taxa de analfabetismo do Acre chegou a 12,1%, segundo a pesquisa Censo Demográfico 2022 Alfabetização – Resultados do Universo., divulgada nesta sexta-feira (17) pelo IBGE. São 73.535 pessoas que não sabem ler ou escrever o básico no Estado.

Do contrário, a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade entre 2010 e 2022 saiu 83,5% para 87,9%. Atualmente, com base nos dados do Censo 2022, são 535.023 pessoas maiores de 15 anos alfabetizadas no Acre.

Entre as unidades da federação, as maiores taxa de alfabetização foram registradas em Santa Catarina, com 97,3%, e no Distrito Federal, com 97,2%, e as menores, em Alagoas, com 82,3%, e no Piauí, com 82,8%. Em 2010, a diferença entre a maior e a menor taxa de alfabetização, isto é, entre o Distrito Federal e Alagoas, era de 20,9 p.p., enquanto, em 2022, esse diferencial caiu para 15,0 p.p. entre Santa Catarina e Alagoas. Entre os censos de 2010 e 2022, Alagoas foi a unidade da federação que mais aumentou o percentual de pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas, com uma expansão de 6,7 p.p., resultado que, no entanto, não foi suficiente para retirá-la da última posição.

Em 2022, havia, no país, 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever um bilhete simples e 11,4 milhões não sabiam. Ou seja, a taxa de alfabetização foi 93,0% em 2022 e a taxa de analfabetismo foi 7,0% deste contingente populacional.

Saiba mais sobre a escolaridade dos brasileiros e acreanos acessando: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-detalhe-de-midia.html?view=mediaibge&catid=2101&id=7236