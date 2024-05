Globo desiste de documentário após prejuízo com Davi Brito; entenda!

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito foi o grande vencedor do ‘BBB 24’ e ganhou um documentário na Globoplay, que retrata sua história pessoal e trajetória no jogo. Com poucos dias após a estreia, a Globo teria desistido da ideia de continuar com o projeto com os próximos campeões do reality.

Segundo o perfil do X, antigo Twitter, “Realitys Vip”, a Globo não ficou satisfeita com os resultados, apontando uma baixa procura do público.

“Devido ao alto investimento e à baixa procura, esse foi o primeiro e último ano que o documentário foi necessariamente do campeão. A sensação é de derrota e de que um documentário da Isabelle renderia muito mais”, noticiou o perfil.

Vale destacar que a página é conhecida por revelar bastidores de realities e, grande parte das informações, são comprovadas posteriormente. No entanto, procurada pelo Em Off, a TV Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Não demorou muito e os fãs de Davi foram até a publicação do perfil e deixaram diversos comentários, apontando que o projeto está entre os primeiros colocados do Top10 na plataforma de streaming da TV Globo. “Que patética essa notícia e fora da realidade…”, disse um.

