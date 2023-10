Fórum Empresarial analisa turismo, indústria e segurança e atesta impactos no Acre

A presidência do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre reuniu em um café da manhã secretários, empresários, sindicalistas, a imprensa, professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) e associados para apresentar os resultados, perspectivas e projeções do Boletim de Conjuntura Econômica.

O evento ocorreu nessa terça-feira, 10, na Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), em Rio Branco, com a presença do presidente do Fórum, José Adriano, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (FAEAC), Assuero Veronez, o secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Assurbanípal Mesquita, o secretário de Estado de Planejamento (Seplan), coronel Ricardo Brandão, secretário-adjunto da Fazenda (SEFAZ), Clóvis Monteiro, secretário de Estado de Governo (Segov), Alysson Bestene, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel Bino, e o secretário-adjunto de Agricultura do Estado, Edivan Azevedo.

O encontro foi mediado pelo presidente do Fórum, José Adriano. “O Fórum é um ambiente de debate dos temas que, quase sempre, não são prioridades nas mesas-redondas dos governos, mas temos buscado uma parceria com o governo e das prefeituras, por meio da AMAC, para ir colocando isso dentro de um formato mais atraente para eles. Discutir desenvolvimento envolve tudo, desde segurança, turismo, a parte de investimento em infraestrutura e, até mesmo, o bem-estar das pessoas com investimento na área da saúde. Discutir desenvolvimento é discutir a qualidade de vida das pessoas, pensando, justamente, nessa qualidade”, destacou.

Boletim Econômico

Para elaborar boletins, estudos e projeções econômicas no Estado, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (Fundape) firmaram parceria em maio deste ano. Com essa parceria, cinco doutores em economia e professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) analisam dados da economia acreana, nacional e internacional para saber como o Acre está diante do cenário mundial.

Os responsáveis pelas pesquisas e estudos são os professores Rubicleis Gomes, coordenador do grupo, Gisele Batista, Carlos Franco, Carlos Estevão e Elyson Souza.

Os pesquisadores utilizam dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para criação de um núcleo de inflação estadual e identificar a tendência da variação de preços no Estado. São feitas ainda análise dos setores de turismo, indústria, madeireiro, entre outros para formulação de projetos e impactos local.

Cada boletim é divido em três a quatro partes. Essas partes, ou capítulos, são publicados toda terça-feira no site do Fórum e nas redes sociais da iniciativa. A primeira parte de cada boletim traz dados do painel de indicadores socioeconômicos e da inflação do mês anterior.

“Estamos apresentando para a sociedade ter conhecimento das informações que estamos colocando por meio dessas publicações e que interagem com o boletim para que a gente consiga enriquecer esse material. A proposta é juntamente a gente ajudar, com esse material, o governo do Estado e as empresas a tomarem decisões baseadas nas informações mais reais e atualizadas possíveis”, confirmou José Adriano.

O coordenador do grupo, Rubicleis Gomes, explicou que a apresentação superou as expectativas e foi mostrada toda produção realizada em assuntos pertinentes para a economia. Ainda segundo o especialista, os convidados foram apresentados às perspectivas de novos estudos que os professores estão levantando.

“Acima de tudo, o que ficou muito claro, é que precisamos da ajuda de todos os agentes nos auxiliando com novas pautas e sugestões porque o boletim econômico não é algo do Fórum, da universidade, mas sim da sociedade e precisa da ajuda de todos.

Nos a ajuda a produzir um boletim que representa todos. Sugiram algumas dúvidas que foram respondidas e tivemos sugestões que serão analisadas brevemente. Acho que a lição mais importante é que precisamos esperar a posição de todos os agentes que trabalham dentro do Fórum”, concluiu o professor.

Ainda durante a reunião, o professor fez uma apresentação com os principais temas trabalhados no boletim. Os convidados puderem fazer perguntas e tirar dúvidas sobre os estudos e as futuras pautas trabalhadas.