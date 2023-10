Juíza suspende parcelas futuras de pacote da 123 Milhas

Nove dias depois da primeira tragédia confirmada pelo Corpo de Bombeiros, uma segunda morte por afogamento foi confirmada na tarde desta terça-feira, 10, no local que ficou conhecido como ‘Cachoeira do Abraão”, no município de Porto Acre. Desta vez, um rapaz identificado como Eduardo Lima Silva, de 19 anos, perdeu a vida enquanto nadava nas águas do Rio Acre na companhia de amigos. Ao ac24horas, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionado por volta das 14 horas desta terça, alegando um novo afogamento no local. Segundo relatos, Eduardo teria tentado fazer a travessia cerca de 100 metros abaixo da queda d’água, mas não conseguiu atravessar. “Os rapazes que estavam com ele tentaram ajudar, mas não conseguiram. A guarnição realizou uma varredura em leque e conseguiu...