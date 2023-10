Petecão participa de encontro com agricultores para discutir melhorias para o setor produtivo

O Jubileu de Pérola comemorado neste 6 de outubro reforça a atuação jurisdicional da Justiça do Trabalho na região em prol da pacificação social. A Vara do Trabalho de Sena Madureira, no estado do Acre, comemora neste mês de outubro o seu Jubileu de Pérola. São 30 anos de instalação e funcionamento da Unidade Judiciária criada pela Lei nº 8.432/1992. Instalada no dia 6 de outubro de 1993, a Vara garantiu o acesso à Justiça para os trabalhadores e empregadores dos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, que compõem a 2ª jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC). A Vara do Trabalho de Sena Madureira é a segunda em extensão territorial e a terceira em população no estado do Acre, que tem...