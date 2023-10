Rio Branco tem queda de 3,03% no custo da cesta básica, mas carne ainda “pesa” no bolso

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar um possível descarte ilegal de esgoto praticado pelo condomínio Via Parque, localizado em Rio Branco. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico dessa quarta-feira, 4. Segundo o promotor Alekine Lopes dos Santos, a promotoria de Defesa do Meio Ambiente recebeu informações sobre possível descarte de esgoto a céu aberto, oriundo do Condomínio Via Parque, causando prejuízos a moradores da vizinhança. O presente caso foi objeto da Notícia de Fato n. 01.2020.00000510-3, instaurada há mais de 4 (quatro) meses, sem que tenham sido finalizadas as apurações; e, por essa razão, as investigações serão aprofundadas. "Resolve instaurar procedimento preparatório visando apurar a ocorrência de danos ambientais em razão de possível descarte de esgoto a céu aberto, oriundo...