Procuradores do Acre elegem nova diretoria da Apeac para o biênio 2023/2025

Nesta quinta-feira, 5, com uma uma eleição marcada por consenso, a chapa “Unidade e Transparência” foi eleita por aclamação para presidir a Associação de Procuradores de Estado do Estado do Acre (APEAC) no biênio de outubro/2023 a outubro/2025. Com Thiago Torres como presidente e Paulo Jorge Santos como vice-presidente, a nova diretoria da APEAC assume o compromisso de representar e fortalecer a carreira.

A eleição que definiu a nova diretoria da APEAC contou com uma expressiva participação dos procuradores de estado do Acre.

Thiago Torres, o presidente eleito, é um procurador experiente, com uma trajetória de destaque na defesa dos interesses do estado. Em seu discurso de vitória, ele expressou sua gratidão pela confiança depositada nele e em sua equipe. “Agradeço à carreira pelo apoio e confiança depositados em mim ao me elegerem presidente da Associação de Procuradores do Estado do Acre. Estou honrado e comprometido em trabalhar pelo fortalecimento da classe. Juntos, faremos a diferença”, afirmou Torres.

Thiago Torres Almeida atualmente ocupa o cargo de Procurador-chefe da Procuradoria Fiscal do Estado. Sua formação inclui uma especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), com extensão em Cooperative Compliance pelo INSPER. Além disso, Torres possui capacitação em Processo Tributário Analítico, Tributação no Agronegócio e Direito Penal Tributário. Sua expertise se estende ainda ao Direito Ambiental e Administrativo.

Paulo Jorge Santos, vice-presidente eleito, complementou o discurso do presidente, ressaltando a importância de uma gestão colaborativa e participativa.

“Agradeço a todos os colegas procuradores de estado por essa demonstração de união e confiança. Nossa chapa representa a unidade da categoria e a busca pela transparência em nossas ações. Vamos trabalhar lado a lado com todos os membros da APEAC, ouvindo suas sugestões e contribuições. Juntos, seremos mais fortes e capazes de enfrentar os desafios que se apresentam”, declarou.

Santos ocupa atualmente o cargo de Procurador-chefe da Procuradoria Administrativa. Paulo Jorge é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre e tem uma extensa formação acadêmica e profissional. É pós-graduado em Direito Imobiliário e Urbanístico pela Universidade Cândido Mendes e em Direito Tributário pela Universidade Estácio de Sá. É Mestre em Direito pela Universidade de Marília (UNIMAR) e doutorado em Direito pela Universidade de Brasília (UNB). Também desempenha um importante papel como educador, sendo professor, em caráter efetivo, da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) e membro efetivo da Associação Norte e Nordeste de Professores de Direito Processual Civil. Além de sua atuação como procurador, ele também é advogado e consultor jurídico.

Confira abaixo a composição completa da equipe:

Luciano Fleming Leitão foi eleito como Secretário-Geral da APEAC. Com sua vasta experiência como procurador do Estado do Acre, ele desempenhará um papel fundamental na organização administrativa da associação.

Daniel Gurgel Linard assumirá o cargo de Tesoureiro da APEAC, responsável pela gestão financeira da entidade. Sua expertise em assuntos financeiros será um recurso valioso para garantir a estabilidade financeira da associação.

Sárvia Silvana Santos Lima ocupará a posição de Diretora de Procuradores Jubilados, dedicando-se a representar e apoiar os procuradores aposentados, uma parte importante da categoria.

Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves assumirá a Diretoria de Eventos Sociais, Assistenciais e Culturais, encarregada de promover atividades que fortaleçam o espírito de comunidade entre os procuradores e sua integração com a sociedade.

Rafael Pinheiro Alves será o Diretor de Assuntos Legislativos, concentrando-se na interação com órgãos legislativos e na defesa dos interesses da categoria em questões legislativas.

Alberto Tapeocy Nogueira ocupará a Diretoria de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos, zelando pelas prerrogativas dos procuradores e atuando em questões jurídicas de importância para a categoria.

Raquel de Melo Freire Gouveia será a Diretora de Relações Públicas e Divulgação, encarregada de comunicar as ações e posicionamentos da APEAC à sociedade e aos membros da categoria.

Thomaz Carneiro Drumond assumirá a Diretoria de Convênios, com a responsabilidade de buscar parcerias e convênios que beneficiem os procuradores e a associação.

Érico Maurício Pires Barboza ocupará a Diretoria de Atividades Desportivas, promovendo atividades esportivas e de lazer para os membros da APEAC.

Gustavo Faria Valadares foi eleito Primeiro Suplente de Diretoria, e Francisco Armando de Figueirêdo Melo ocupará o cargo de Segundo Suplente de Diretoria, estando prontos para apoiar a gestão em suas atividades.

A chapa vencedora também destacou a relevância do papel da APEAC na sociedade, reforçando o compromisso de atuar em defesa do Estado do Acre, do Estado de Direito e da justiça social.

Com a eleição da chapa “Unidade e Transparência”, a Associação de Procuradores de Estado do Acre inicia um novo ciclo de liderança, marcado pela união da categoria em torno de objetivos comuns e pela busca incessante por uma atuação transparente e eficaz na defesa dos interesses públicos. A gestão de Thiago Torres e Paulo Jorge Santos representa a continuidade do compromisso dos procuradores de estado com a excelência e a ética em sua profissão.