Barbary recebe prefeitos e garante recursos no orçamento de 2024 para os 22 municípios

Um almoço com dirigentes das Cooperativas do Acre que ocorre no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, virou palco de um movimento político por parte do Palácio Rio Branco. O governador Gladson Cameli, a vice-governador Mailza Assis, e o secretário de governo, Alysson Bestene, pré-candidato pelo Progressistas a prefeitura de Rio Branco resolveram cortejar o senador Sérgio Petecão (PSD). Petecão foi convidado pelo governador para sentar na Mesa que contou também com a presença do deputado Pedro Longo (PDT) e do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha. Ao ac24horas, Gladson confirmou que convidou Petecão para apoiar seu governo e também para aliança com a pré-candidatura de Alysson. "Eu acabei de convidar aqui para ele nos ajudar com o governo, ajudar na administração, mas assim, primeiro...