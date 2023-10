Motocicletas se chocam e vítimas são lançadas para o alto em Cruzeiro do Sul; só hoje (4) foram 3 acidentes

Três acidentes envolvendo carros e motocicleta foram registrados em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (4). Não houve vítimas fatais, mas quatro pessoas ficaram feridas.

No Vale dos Buritis, o jovem Fernando Melo ficou em estado grave depois de bater de frente com um veículo. Segundo a Polícia Militar, ele bateu o rosto no para-brisa do veículo, teve sangrando pelo nariz e boca e foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul.

O capacete teria saído da cabeça do rapaz na hora do acidente e pelas imagens do local, aparentemente o carro estaria na contramão.

O outro caso foi registrado em frente ao Centro Esportivo do Bairro Aeroporto Velho envolvendo dois carros e uma moto. Segundo a Polícia Militar, houve apenas danos materiais.

No Bairro do Remanso, duas motos se chocaram em um cruzamento e os condutores e passageiro também precisaram de atendimento médico. Em um vídeo é possível o momento do acidente.

Quando as motos se chocam, as pessoas são jogadas para o alto e caem em cima do capim, na lateral da via. Uma das motos fica no asfalto. No local não há sinalização indicando de quem é a preferencial no cruzamento.

Este ano em Cruzeiro do Sul, foram registrados mais de 300 acidentes de trânsito com 12 mortes.

Veja o vídeo: