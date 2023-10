Marina Silva virá ao Acre para celebrar 21 anos da Reserva Cazumbá-Iracema, no Caeté

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, chegará ao Acre neste domingo, 8, para participar da comemoração dos 21 anos da fundação da reserva Cazumbá-Iracema, na comunidade Cazumbá, Rio Caeté. Criada por meio de decreto em 19 de setembro de 2022, a Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema abrange parte dos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbana com o objetivo de fazer o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e proteger os meios de vida e cultura da população extrativista local. A programação do evento, que foi elaborada pela Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema em parceria com o Instituto Chico Mendes (ICMbio), conta com exposição de fotos, fala da Ministra, jantar coletivo e noite cultural. Confira a programação da visita: 6h às 8h: Café da manhã;...