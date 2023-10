Jarude expõe acórdão em que TCE diz que Segov não deveria nem existir e base tenta minimizar

O governador Gladson Cameli assinou na manhã desta quarta-feira, 4, no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE), portaria que lança o Comitê Estratégico Estadual - CEEC/AC ligada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e oficializou a construção e implementação da política de alfabetização territorial do Acre, o “Alfabetiza Acre”. A solenidade contou com apresentações de atividades culturais dos alunos da rede pública de ensino às autoridades presentes. Segundo a gestão, o compromisso não propõe uma resposta única ou centralizada para todo o país. Cada estado, no caso o Acre, em colaboração com seus municípios, elaborará sua política de alfabetização do território, de acordo com as suas especificidades. Sobre o evento, o governador Gladson Cameli (PP) disse que o objetivo é melhorar os índices de alfabetização no Acre, que teve...